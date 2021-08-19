Любимов заявил, что через пять лет 36 домов культуры станут центрами социально-культурной жизни в селах

В среду, 19 августа, губернатор посетил Спасский район. Он осмотрел благоустройство общественных территорий и обсудил с общественностью перспективы развития района.

В среду, 19 августа, губернатор посетил Спасский район. Он осмотрел благоустройство общественных территорий и обсудил с общественностью перспективы развития района.

Николай Любимов посетил площадь Победы в Спасске-Рязанском. На площади установлен мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. Территорию благоустроили в 2020 году по программе поддержки местных инициатив. Общая стоимость проекта составила около трех млн рублей. Глава региона также осмотрел территорию Дома культуры в селе Панино, где в рамках аналогичной программы заасфальтировали подъезд к ДК, установили оборудование для детской игровой и спортивной площадок, вазоны. На это выделили около 2 млн рублей.

В селе Панино на встрече с местными жителями Николай Любимов отметил работу активистов.

«Ваша настойчивость, умение объединять вокруг себя эффективную, неравнодушную команду сослужили хорошую службу. Вместе при помощи программы поддержки местных инициатив вы благоустроили эту территорию, — сказал он. — Считаю, что объект приложения сил выбран очень удачно. Дом культуры не только сохранен, но и востребован, здание отремонтировано. Теперь и прилегающая территория приведена в порядок. Здесь формируется настоящий досуговый центр».

Губернатор отметил, что в течение ближайших пяти лет в регионе отремонтируют 36 муниципальных домов культуры, а программа поддержки местных инициатив позволит превратить их в центры сельской социально-культурной жизни.

Николай Любимов обратил внимание, что стратегию развития региона на пять лет, в разработке которой участвовали жители, предстоит реализовать общими усилиями.

«Много внимания уделено селу, тем вопросам, которые волнуют людей больше всего. Это обеспечение чистой водой, развитие сельской медицины и образования, ремонт дорог и многое другое, что делает жизнь людей благополучнее и комфортнее. Ждать мы не можем, людям нужны конкретные результаты. Поэтому реализация стратегии начнется уже в ближайшем будущем», — подчеркнул Николай Любимов.

В ходе общения жители района поинтересовались у губернатора о возможности продлить проекты «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда», которые дают дополнительные возможности школьникам повысить компьютерную грамотность.

«Реализация проектов обязательно продолжится в рамках нацпроекта. Уже в этом году еще в четыре школы Спасского района поступит современная компьютерная техника и оборудование на общую сумму 6,8 млн руб. Это позволит ученикам в полной мере овладевать современными знаниями, более прочно осваивать школьную программу», — сказал Губернатор.

Также местные жители рассказали о нехватки мусорных контейнеров. Глава региона пояснил, что тема находится на особом контроле. В 2021 году для Спасского района закупят порядка 40 контейнеров.

Жители муниципального образования обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в строительстве ФАПа в Петровичах. По словам Николая Любимова, объект будет возведен в 2022 году в рамках профильного нацпроекта.