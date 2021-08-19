Из-за ремонта железнодорожного переезда улица Военных автомобилистов встала в крупную пробку

Заторы образовались с обеих сторон от переезда — по улице Военных автомобилистов с одной стороны и улице Чкалова — с другой.

Из-за ремонта железнодорожного переезда улица Военных автомобилистов встала в крупную пробку. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» « Подслушано у водителей Рязани ».

Информация появилась утром в четверг, 19 августа. Рязанцы отметили, что из-за ремонта работники переезда перекрыли движение на дороге рядом со второй территорией десантного училища.

По данным сервиса Яндекс. Карты пробки на данном участке дороги составляют восемь баллов. Заторы образовались с обеих сторон от переезда — по улице Военных автомобилистов с одной стороны и улице Чкалова — с другой.