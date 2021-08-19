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Депутат облдумы проверил незаконную свалку около Шумаши
Заместитель председателя комитета облдумы по вопросам экологии Сергей Лукьянов, совместно с представителями регионального министерства ТЭК и ЖКХ, проконтролировал соблюдение экологического законодательства на территории Полянского сельского поселения.

В среду, 18 августа, заместитель председателя комитета облдумы по вопросам экологии Сергей Лукьянов в рамках многоуровневого депутатского контроля, который ведется по поручению губернатора Николая Любимова, совместно с представителями регионального министерства ТЭК и ЖКХ проконтролировал соблюдение экологического законодательства на территории Полянского сельского поселения.

Ранее жители пожаловались на груды мусора вблизи села Шумашь. В ходе депутатского контроля было выяснено, что несанкционированная свалка расположена на муниципальной земле. В данном случае обязанности по содержанию территории лежат на муниципалитете и ликвидация свалки также входит в зону ответственности местной администрации. Если полномочия не исполняются, региональный оператор по обращению с ТКО может убрать свалку самостоятельно, но с последующим требованием оплаты работ муниципальным образованием. Сергей Лукьянов отметил, что в появлении свалки виноваты, в том числе и местные жители, и отдыхающие.

«Кругом бутылки, пакеты, наполненные мусором, старый шифер, доски, бумага, старая бытовая техника, — рассказал парламентарий. — А ведь для того, чтобы сделать свой регион красивым и уютным, каждый из нас должен соблюдать элементарные правила чистоты и порядка».

Информация по итогам контрольного мероприятия направлена в адрес регионального оператора по обращению с ТКО, чтобы он в рамках своих полномочий принял меры к ликвидации несанкционированной свалки.