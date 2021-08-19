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Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
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Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
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Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
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Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
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А что в кино? «Босс-молокосос 2», «Кодекс киллера» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Полюбившийся многим мультфильм «Босс-молокосос» получил продолжение. Для борьбы со злом главным героям предстоит снова стать детьмиэ

Криминальный боевик «Кодекс киллера» собрал в актерском составе настоящих звезд мирового кино — Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Мэгги Кью.

Криминальная драма «Охотник за разумом. Схватка» рассказывает о разговорах агента ФБР и серийного убийцы, с целью изучения последнего, однако впоследствии агент проникается симпатией к преступнику.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».