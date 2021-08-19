23-летний рязанец попал под суд за поддержку нацизма

Мужчине грозят принудительные работы, штраф и лишение свободы до пяти лет.

На 23-летнего рязанца возбудили дело за поддержку нацизма в соцсети. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Известно, что подозреваемый не позднее 19 января 2012 года с помощью мобильного телефона разместил на своей странице «Вконтакте» несколько видеороликов, содержащих одобрение нацизма.

18 августа текущего года в отношении 23-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК «Реабилитация нацизма».

Мужчине грозят принудительные работы, штраф и лишение свободы до пяти лет.

Расследование дела продолжается.