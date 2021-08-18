Жительница Иркутской области обманула рязанца через интернет

В декабре 2020 года 40-летний рязанец на сайте бесплатных объявлений увидел товар по низкой цене и решил приобрести его. Он перевел «продавцу» полную предоплату — 5300 рублей. После этого женщина, опубликовавшая объявление, перестала выходить на связь.

Жительница Иркутской области обманула рязанца через интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В декабре 2020 года 40-летний рязанец на сайте бесплатных объявлений увидел товар по низкой цене и решил приобрести его. Он перевел «продавцу» полную предоплату — 5300 рублей. После этого женщина, опубликовавшая объявление, перестала выходить на связь.

Выяснилось, что к преступлению причастна 22-летняя жительница Иркутской области. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».