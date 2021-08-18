Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из изолятора в Истре

Пятеро преступников сбежали из ИВС 6 августа. По версии следствия, им помогли двое сотрудников учреждения, отключивших видеокамеры. Они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать.

Полиция задержала четвертого из пяти преступников, которые сбежали из изолятора в Истре. Об этом сообщили в следкоме, передает РИА Новости .

Отмечается, что задержан не «колбасный король».

Пятеро преступников сбежали из ИВС 6 августа. По версии следствия, им помогли двое сотрудников учреждения, отключивших видеокамеры. Они оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать.

Напомним, пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковной Истре 6 августа. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. МВД объявило награду в один миллион рублей за информацию о нем. Один из заключенных сам сдался полиции.