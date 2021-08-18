За сутки в Рязанской области шесть человек скончались от коронавируса

За сутки в регионе заболел еще 121 человек, всего с начала пандемии выявили в Рязанской области выявили 37 370 заражений. За сутки вылечились 85 человек, всего — 34 195.

За сутки в Рязанской области еще шесть человек скончались от коронавируса, всего число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 879. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе заболел еще 121 человек, всего с начала пандемии выявили в Рязанской области выявили 37 370 заражений. За сутки вылечились 85 человек, всего — 34 195.За сутки в России заболели 20 914 человек, всего с начала пандемии число зараженных достигло 6 663 473. За сутки выздоровели 20 713 человека, всего вылечились 5 939 037. За сутки умерли 799 человек, всего с начала пандемии скончались 172 909.