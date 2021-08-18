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В ВОЗ заявили, что дельта-штамм опережает меры реагирования на пандемию
Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение дельта-штамма коронавируса опережает те меры, которые принимает мировое сообщество. Такое заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, пишут РИА Новости.

«В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения», — сказал он.

При этом самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. В этом списке Россия занимает четвертое место.

Для предотвращения ухудшения ситуации, по словам главы ВОЗ, необходим миллиард долларов. Это необходимо, чтобы реализовать стратегический план по обеспечению готовности и реагирования. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной ускорить производство средств против COVID-19.

«Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения», — сказал специалист.