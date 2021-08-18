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В Скопине столкнулись «ГАЗель» и «пятнадцатая»
ДТП произошло примерно в 9:55 у дома № 1 «б» по улице Высоковольтной в Скопине. 38-летний житель Рязанской области на «ГАЗ 330202» при выезде на главную дорогу не пропустил и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115», за рулем которого был 64-летний местный житель.

В среду, 18 августа, в Скопине столкнулись «ГАЗель» и «пятнадцатая». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 9:55 у дома № 1 «б» по улице Высоковольтной в Скопине. 38-летний житель Рязанской области на «ГАЗ 330202» при выезде на главную дорогу не пропустил и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115», за рулем которого был 64-летний местный житель.

Водителя «ГАЗели» доставили в больницу. Проводится проверка.