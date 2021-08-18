В Шацком районе завершили ремонт дороги

Работы прошли на трассе, соединяющий Шацк и Сасово, которая входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород — Воронеж — Тамбов — Шацк — Нижний Новгород — Шарья — Котлас и соединяет Рязанскую область и еще ряд субъектов России с другими регионами ЦФО.

В Шацком районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт шести километров участка Шацк-Касимов.Работы прошли на трассе, соединяющий Шацк и Сасово, которая входит в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород — Воронеж — Тамбов — Шацк — Нижний Новгород — Шарья — Котлас и соединяет Рязанскую область и еще ряд субъектов России с другими регионами ЦФО.

На объекте полностью заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и отремонтированы водопропускные трубы. Также там обустроили посадочные площадки и павильоны остановок, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Шацком районе планируют отремонтировать более 15 км дорог.