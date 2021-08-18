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В Сасове пропал 74-летний мужчина
Мужчину начали искать во вторник, 17 августа. Отмечается, что в период с 17:30 13 августа по 8:50 17 августа мужчина ушел из дома.

В Сасове пропал 74-летний Вячеслав Колонтаев. Информация об этом появилась в городских сообществах «ВКонтакте».

Мужчину начали искать во вторник, 17 августа. Отмечается, что в период с 17:30 13 августа по 8:50 17 августа мужчина ушел из дома. О нем ничего неизвестно до настоящего момента.

Приметы: на вид 70-74 года, рост около 165-174 сантиметра. Телосложение худощавое. Волосы прямые, седые, носит усы. Был одет в брюки темного цвета, светлую футболку и белые кроссовки.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам МО МВД России «Сасовский»: 8 (49133)5-05-59 или по факсу 5-15-05.