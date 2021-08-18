В Ряжском районе поймали пьяного местного жителя на мопеде

Мужчина привлек внимание госавтоинспекторов «неуверенным» движением по дороге.

В Ряжском районе поймали пьяного местного жителя на мопеде «Альфа”. Об этом сообщает региональное УМВД.

Нарушителя поймали в селе Свет. Он привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции неуверенным вождением. При общении с 34-летним местным жителем правоохранители обнаружили, что он нетрезв. Освидетельствование установило 0,974 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

На рязанца составили административный протокол. Ему грозит штраф.