В Рязани на улице Циолковского сбили женщину

ДТП произошло в 7:04 у дома № 18/16 на улице Циолковского. 69-летний рязанец на Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В среда, 18 августа, в Рязани на улице Циолковского сбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 7:04 у дома № 18/16 на улице Циолковского. 69-летний рязанец на Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Женщина обращалась за медпомощью.