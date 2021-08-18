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В Рязани пройдет масштабный творческий фестиваль «АртГАММАФест»
В программе лекции и мастер-классы от известных художников, просмотры фильмов, стрит-арт, обзоры арт-блогеров и многое другое.

В Рязани пройдет масштабный творческих фестиваль «АртГАММАФест». Он состоится с 17 по 19 сентября на нескольких площадках.

Участники фестиваля смогут посетить демо и выездные планеры с участием известных художников, среди которых Игорь Дубовой, Мария Агаркова, Юлия Артамонова, Евгений Чес, Глеб Солнцев и Екатерина Голанд. Всего заявлено более 20 приглашенных живописцев, представляющих разные жанры и техники.

Также гости фестиваля смогут посетить лекции и мастер-классы, сходить на просмотр фильма, поучаствовать в стрит-арте и увидеть обзоры арт-блогеров. В планах также выступления известных музыкальных групп, работа фотозоны и крафт-маркета.

Начнется «АртГаммаФест» в пятницу, 17 сентября, в 18.00 в городском культурно-досуговом пространстве FABRIKA. В первый день фестиваля гостей ждет открытие выставки, демо от Игоря Дубового и выступление группы JukeBoxTrio.

Часть мероприятий будет проходить в живописных местах на территории Рязанского кремля и в Солотче.

В последний день работы фестиваля пройдет благотворительный аукцион, вырученные средства с которого будут направлены в благотворительный фонд «Краски Жизни».

Подробную программу можно будет увидеть в аккаунтах фестиваля https://www.instagram.com/artgammafest/ и https://vk.com/artgammafest .