В Рязани поймали пьяного водителя «шестерки»

Полиция заметила на Касимовском шоссе «шестерку», в салоне которой были молодые люди. Автомобиль неуверенно двигался. Оперативники предположили, что водитель пьян и может создать угрозу для других участников движения. Полиция решила остановить машину.

Ночью в Рязани поймали пьяного водителя на «ВАЗ-2106», который пытался скрыться от полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция заметила на Касимовском шоссе «шестерку», в салоне которой были молодые люди. Автомобиль неуверенно двигался. Оперативники предположили, что водитель пьян и может создать угрозу для других участников движения. Полиция решила остановить машину.

Водитель заметил полицейских, свернул во дворы, где стал «петлять» между домами, а затем выехал обратно на Касимовское шоссе, где его остановили.

Выяснилось, что у 20-летнего рязанца, который был за рулем, нет «прав». У молодого человека были признаки алкогольного опьянения.

На место приехали сотрудники ДПС, которые установили 0,294 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении молодого человека составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами»). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.