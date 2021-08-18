В Рязани поймали мужчину, укравшего продукты из супермаркета

Ранее рязанец уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Рязанские полицейские поймали мужчину, подозреваемого в серии краж из местных супермаркетов. Подробности приводит региональное управление МВД.

О краже сообщили сотрудники супермаркета. Тогда наряд ППСП выехал на место преступления, разыскали и задержали 30-летнего рязанца, подозреваемого в этом хищении. Стоимость украденного товара квалифицировалось как мелкое хищение, однако незадолго до этого мужчина уже привлекался за подобное преступление.

Решается вопрос о возбуждении уголовное дела. Ему грозит наказание в виде одного года лишения свободы.