В Рязани на улице Грибоедова легковушка сбила пенсионерку

Водитель сдавал задним ходом и не заметил пожилую рязанку.

В Рязани сбили 77-летнюю рязанку. Об этом в среду, 18 августа, сообщает региональное управление МВД.

Авария случилась во вторник, 17 августа, примерно в 13:35 вблизи дома № 9 по улице Грибоедова. По предварительной информации, 47-летний рязанец на Nissan сдавал задним ходом и сбил пенсионерку.

77-летняя рязанка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.