В Рязани массово отключат воду
Воды не будет с 20:00 18 августа до 20:00 19 августа.
В среду, 18 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил
Воды не будет с 20:00 18 августа до 20:00 19 августа по адресам:
- улица 1е Бутырки;
- улица 2е Бутырки;
- улица 3и Бутырки;
- улица 1й район поселок Борки;
- улица 2й район поселок Борки;
- улица 3й район поселок Борки;
- улица 4й район поселок Борки;
- улица 5й район поселок Борки;
- улица 6й район поселок Борки;
- улица 7й район поселок Борки;
- улица 8й район поселок Борки;
- улица 9й район поселок Борки;
- улица 10й район поселок Борки;
- улица 11й район поселок Борки;
- улица 12й район поселок Борки;
- улица Каширина;
- улица Павлова;
- улица Первомайский проспект, дома №№ 9, 13, 21/24, 22б, 23/7, 24 корпус 1, 32, 33, 34, 40, дома 40 корпус 1;
- улица Пожалостина;
- улица Семинарская,
- улица поселок Шпалозавод поселок Борки;
- улица Солнечная;
- улица Сенная;
- улица Кудрявцева;
- улица 1й Мопровский тупик;
- улица 1я Железнодорожная;
- улица 1я Линия;
- улица 10я Линия;
- улица 11я Линия;
- улица 12я Линия;
- улица 14я Линия;
- улица 2й Мопровский переулок;
- улица 2я Железнодорожная;
- улица 2я Линия;
- улица 3й Мопровский переулок;
- улица 3я Линия;
- улица 4я Линия;
- улица 5я Линия;
- улица 6я Линия;
- улица 7я Линия;
- улица 8я Линия;
- улица 9я Линия;
- улица Весенняя;
- улица Вокзальная;
- улица Высоковольтная;
- улица Гагарина, дома №№ 11, 14, 14 корпус 1, 34;
- улица Дзержинского;
- улица площадь Дмитрова;
- улица Дорожный переулок;
- улица Ленинского Комсомола;
- улица Октябрьский городок;
- улица Осипенко;
- улица Островского (полностью), дом № 51а;
- улица Прудный переулок;
- улица Пушкина;
- улица Семена Середы;
- улица Стройкова, дома №№ 11, 96;
- улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29/44, 33, 43, 47;
- улица Татарский переулок;
- улица Троллейбусный переулок;
- улица Шевченко;
- улица профессора Никулина;
- улица Димитрова;
- улица 1я Мая;
- улица 1й Индустриальный переулок;
- улица 1й Озерный переулок;
- улица 1я Красная;
- улица 2й Дачный переулок;
- улица 2й Озерный переулок;
- улица 2я Красная;
- улица 3й Озерный переулок;
- улица 4й Озерный переулок;
- улица 5й Озерный переулок;
- улица Бирюзова;
- улица Бронная;
- улица Весенняя поселок Канищево;
- улица Вишневая;
- улица Вишневый переулок;
- улица Дачная;
- улица Дачная поселок Канищево;
- улица Дорожная поселок Канищево;
- улица Заречная;
- улица Интернациональная;
- улица Карла Маркса;
- улица Княжье поле;
- улица Колхозная поселок Канищево;
- улица Колхозная поселок Семчино;
- улица Космонавтов;
- улица Культуры;
- улица Ленпоселок поселок Канищево;
- улица Луговая;
- улица Луговая поселок Канищево;
- улица Луковская;
- улица Магистральная;
- улица Медицинская;
- улица Молодежная;
- улица Молодцова;
- улица Новая поселок Канищево;
- улица Новикова Прибоя;
- улица Новостройка;
- улица Озерный проезд;
- улица Октябрьская;
- улица Пирогова;
- улица Полевая поселок Канищево;
- улица Преображенская;
- улица Прижелезнодорожная;
- улица Призаводская;
- улица Промышленная;
- улица Садовая поселок Недостоево;
- улица Садовая поселок Канищево;
- улица Свободы поселок Семчино;
- улица Северная;
- улица проезд Шабулина;
В Советском районе будет снижена подача воды.