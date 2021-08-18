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В Рязани массово отключат воду
Воды не будет с 20:00 18 августа до 20:00 19 августа.

В среду, 18 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 20:00 18 августа до 20:00 19 августа по адресам:

  • улица 1е Бутырки;
  • улица 2е Бутырки;
  • улица 3и Бутырки;
  • улица 1й район поселок Борки;
  • улица 2й район поселок Борки;
  • улица 3й район поселок Борки;
  • улица 4й район поселок Борки;
  • улица 5й район поселок Борки;
  • улица 6й район поселок Борки;
  • улица 7й район поселок Борки;
  • улица 8й район поселок Борки;
  • улица 9й район поселок Борки;
  • улица 10й район поселок Борки;
  • улица 11й район поселок Борки;
  • улица 12й район поселок Борки;
  • улица Каширина;
  • улица Павлова;
  • улица Первомайский проспект, дома №№ 9, 13, 21/24, 22б, 23/7, 24 корпус 1, 32, 33, 34, 40, дома 40 корпус 1;
  • улица Пожалостина;
  • улица Семинарская,
  • улица поселок Шпалозавод поселок Борки;
  • улица Солнечная;
  • улица Сенная;
  • улица Кудрявцева;
  • улица 1й Мопровский тупик;
  • улица 1я Железнодорожная;
  • улица 1я Линия;
  • улица 10я Линия;
  • улица 11я Линия;
  • улица 12я Линия;
  • улица 14я Линия;
  • улица 2й Мопровский переулок;
  • улица 2я Железнодорожная;
  • улица 2я Линия;
  • улица 3й Мопровский переулок;
  • улица 3я Линия;
  • улица 4я Линия;
  • улица 5я Линия;
  • улица 6я Линия;
  • улица 7я Линия;
  • улица 8я Линия;
  • улица 9я Линия;
  • улица Весенняя;
  • улица Вокзальная;
  • улица Высоковольтная;
  • улица Гагарина, дома №№ 11, 14, 14 корпус 1, 34;
  • улица Дзержинского;
  • улица площадь Дмитрова;
  • улица Дорожный переулок;
  • улица Ленинского Комсомола;
  • улица Октябрьский городок;
  • улица Осипенко;
  • улица Островского (полностью), дом № 51а;
  • улица Прудный переулок;
  • улица Пушкина;
  • улица Семена Середы;
  • улица Стройкова, дома №№ 11, 96;
  • улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29/44, 33, 43, 47;
  • улица Татарский переулок;
  • улица Троллейбусный переулок;
  • улица Шевченко;
  • улица профессора Никулина;
  • улица Димитрова;
  • улица 1я Мая;
  • улица 1й Индустриальный переулок;
  • улица 1й Озерный переулок;
  • улица 1я Красная;
  • улица 2й Дачный переулок;
  • улица 2й Озерный переулок;
  • улица 2я Красная;
  • улица 3й Озерный переулок;
  • улица 4й Озерный переулок;
  • улица 5й Озерный переулок;
  • улица Бирюзова;
  • улица Бронная;
  • улица Весенняя поселок Канищево;
  • улица Вишневая;
  • улица Вишневый переулок;
  • улица Дачная;
  • улица Дачная поселок Канищево;
  • улица Дорожная поселок Канищево;
  • улица Заречная;
  • улица Интернациональная;
  • улица Карла Маркса;
  • улица Княжье поле;
  • улица Колхозная поселок Канищево;
  • улица Колхозная поселок Семчино;
  • улица Космонавтов;
  • улица Культуры;
  • улица Ленпоселок поселок Канищево;
  • улица Луговая;
  • улица Луговая поселок Канищево;
  • улица Луковская;
  • улица Магистральная;
  • улица Медицинская;
  • улица Молодежная;
  • улица Молодцова;
  • улица Новая поселок Канищево;
  • улица Новикова Прибоя;
  • улица Новостройка;
  • улица Озерный проезд;
  • улица Октябрьская;
  • улица Пирогова;
  • улица Полевая поселок Канищево;
  • улица Преображенская;
  • улица Прижелезнодорожная;
  • улица Призаводская;
  • улица Промышленная;
  • улица Садовая поселок Недостоево;
  • улица Садовая поселок Канищево;
  • улица Свободы поселок Семчино;
  • улица Северная;
  • улица проезд Шабулина;

В Советском районе будет снижена подача воды.