В Рязани массово отключат воду

Воды не будет с 20:00 18 августа до 20:00 19 августа.

В среду, 18 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 20:00 18 августа до 20:00 19 августа по адресам:

улица 1е Бутырки;

улица 2е Бутырки;

улица 3и Бутырки;

улица 1й район поселок Борки;

улица 2й район поселок Борки;

улица 3й район поселок Борки;

улица 4й район поселок Борки;

улица 5й район поселок Борки;

улица 6й район поселок Борки;

улица 7й район поселок Борки;

улица 8й район поселок Борки;

улица 9й район поселок Борки;

улица 10й район поселок Борки;

улица 11й район поселок Борки;

улица 12й район поселок Борки;

улица Каширина;

улица Павлова;

улица Первомайский проспект, дома №№ 9, 13, 21/24, 22б, 23/7, 24 корпус 1, 32, 33, 34, 40, дома 40 корпус 1;

улица Пожалостина;

улица Семинарская,

улица поселок Шпалозавод поселок Борки;

улица Солнечная;

улица Сенная;

улица Кудрявцева;

улица 1й Мопровский тупик;

улица 1я Железнодорожная;

улица 1я Линия;

улица 10я Линия;

улица 11я Линия;

улица 12я Линия;

улица 14я Линия;

улица 2й Мопровский переулок;

улица 2я Железнодорожная;

улица 2я Линия;

улица 3й Мопровский переулок;

улица 3я Линия;

улица 4я Линия;

улица 5я Линия;

улица 6я Линия;

улица 7я Линия;

улица 8я Линия;

улица 9я Линия;

улица Весенняя;

улица Вокзальная;

улица Высоковольтная;

улица Гагарина, дома №№ 11, 14, 14 корпус 1, 34;

улица Дзержинского;

улица площадь Дмитрова;

улица Дорожный переулок;

улица Ленинского Комсомола;

улица Октябрьский городок;

улица Осипенко;

улица Островского (полностью), дом № 51а;

улица Прудный переулок;

улица Пушкина;

улица Семена Середы;

улица Стройкова, дома №№ 11, 96;

улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29/44, 33, 43, 47;

улица Татарский переулок;

улица Троллейбусный переулок;

улица Шевченко;

улица профессора Никулина;

улица Димитрова;

улица 1я Мая;

улица 1й Индустриальный переулок;

улица 1й Озерный переулок;

улица 1я Красная;

улица 2й Дачный переулок;

улица 2й Озерный переулок;

улица 2я Красная;

улица 3й Озерный переулок;

улица 4й Озерный переулок;

улица 5й Озерный переулок;

улица Бирюзова;

улица Бронная;

улица Весенняя поселок Канищево;

улица Вишневая;

улица Вишневый переулок;

улица Дачная;

улица Дачная поселок Канищево;

улица Дорожная поселок Канищево;

улица Заречная;

улица Интернациональная;

улица Карла Маркса;

улица Княжье поле;

улица Колхозная поселок Канищево;

улица Колхозная поселок Семчино;

улица Космонавтов;

улица Культуры;

улица Ленпоселок поселок Канищево;

улица Луговая;

улица Луговая поселок Канищево;

улица Луковская;

улица Магистральная;

улица Медицинская;

улица Молодежная;

улица Молодцова;

улица Новая поселок Канищево;

улица Новикова Прибоя;

улица Новостройка;

улица Озерный проезд;

улица Октябрьская;

улица Пирогова;

улица Полевая поселок Канищево;

улица Преображенская;

улица Прижелезнодорожная;

улица Призаводская;

улица Промышленная;

улица Садовая поселок Недостоево;

улица Садовая поселок Канищево;

улица Свободы поселок Семчино;

улица Северная;

улица проезд Шабулина;

В Советском районе будет снижена подача воды.