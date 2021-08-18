В Рязани легковушка протаранила ограждение

Авария случилась в Канищеве на первом квартале.

В Рязани легковушка протаранила ограждение. Соответствующий пост в среду, 18 августа, опубликовали очевидцы в группе « Подслушано у водителей Рязани ”.

По словам автора поста, авария случилась в Канищеве на первом квартале. Автомобиль Volkswagen сбил ограждения.

Позже в комментариях очевидцы написали, что владельцем автомобиля является женщина. В момент аварии она была пьяна.

«Она пьяная. После ДТП вышла вино или пиво допила и спать легла. Пыталась уйти, но ее задержали”, — отметили в комментариях.

Официальная информация о происшествии уточняется.