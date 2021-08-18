В Рязани без воды останутся 15 улиц из-за аварийных работ

Водоснабжение отключат 18 августа.

В Рязани без воды останутся 15 улиц из-за аварийных работ. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает сайт мэрии .

Воды не будет в среду, 18 августа. В зону отключения попали несколько улиц.

С 9 до 12 часов:

улица Новикова-Прибоя, дома №№ 10, 12, 12а (детский сад № 79), 14, 16, 16а, 18, 20, 20 корпус 1 (детский сад № 93), 22, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26;

улица Октябрьская, дома №№ 51/8, 53, 55, 57, 59/1;

улица Пирогова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11 (школа № 45), 11 корпус 1, 13, 15, 17.

С 9 до 17 часов:

улица 1-й Гражданский переулок;

улица 1-й Совхозный проезд;

улица 8-го Марта;

улица Гражданская;

улица Попова, дома №№ 5/8, 6/1, 8/10, 10/9, 12, 18;

улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5/17, 7, 11/27;

улица Совхозная;

улица Электрозаводская, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 жилое помещение 2, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32;

улица 1-й проезд Новой;

улица 2-й проезд Новой;

улица 3-й проезд Новой;

улица 4-й проезд Новой.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.