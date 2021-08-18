В Рязани без воды останутся 15 улиц из-за аварийных работ
Водоснабжение отключат 18 августа.
В Рязани без воды останутся 15 улиц из-за аварийных работ. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает сайт
Воды не будет в среду, 18 августа. В зону отключения попали несколько улиц.
С 9 до 12 часов:
- улица Новикова-Прибоя, дома №№ 10, 12, 12а (детский сад № 79), 14, 16, 16а, 18, 20, 20 корпус 1 (детский сад № 93), 22, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26;
- улица Октябрьская, дома №№ 51/8, 53, 55, 57, 59/1;
- улица Пирогова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11 (школа № 45), 11 корпус 1, 13, 15, 17.
С 9 до 17 часов:
- улица 1-й Гражданский переулок;
- улица 1-й Совхозный проезд;
- улица 8-го Марта;
- улица Гражданская;
- улица Попова, дома №№ 5/8, 6/1, 8/10, 10/9, 12, 18;
- улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5/17, 7, 11/27;
- улица Совхозная;
- улица Электрозаводская, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 жилое помещение 2, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32;
- улица 1-й проезд Новой;
- улица 2-й проезд Новой;
- улица 3-й проезд Новой;
- улица 4-й проезд Новой.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.