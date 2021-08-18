В регионе прошел инвестиционный форум «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

На встрече собрались чиновники, депутаты, бизнесмены и общественные деятели. На форум также приехали председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, ведущий российский дизайнер, блогер и изобретатель Артемий Лебедев.

В среду, 18 августа, на площади Победы состоялся инвестиционный форум «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», организованный корпорацией развития Рязанской области. Губернатор Николай Любимов посетил дискуссионную площадку. На встрече собрались чиновники, депутаты, бизнесмены и общественные деятели.

На форум также приехали председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, ведущий российский дизайнер, блогер и изобретатель Артемий Лебедев. Губернатор поблагодарил участников форума за готовность конструктивно обсуждать экономическую повестку региона.

«У нас огромный потенциал для развития, откладывать на потом что-то -это стратегическая ошибка. Задействовать нужно все причем, здесь и сейчас. Использовать географическое положение, развитую транспортную сеть, все ее логистические коридоры. Наш мощный кадровый потенциал, современную региональную правовую базу. Нам нужны такие встречи. Потому что без общения с вами, коллеги, мы не сможем сделать дальнейшие серьезные шаги в экономике. Сильный бизнес — сильный регион», — подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил, что самый значимый инвестпроект региона — индустриальный парк «Рязанский».

«Никто не сомневается в успехе его реализации. Это самый крупный за всю историю региона амбициозный проект», — уточнил он.

Председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков положительно оценил работу, которая ведется в Рязанской области по развитию инвестиционного сектора, созданию кластеров и индустриального парка. Директор ассоциации кластеров технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко обратил внимание, что кредитная политика региона ведется правильно.

Однако, по его мнению, Рязанская область «немного отстает в развитии инфраструктуры»: коммунальной, транспортной и социальной. По словам Шпиленко, есть и проблемы с экологией.

«Вот как раз форум и мое приглашение сюда отличный повод, чтобы подискутировать на эту тему» , — отметил он.

Шпиленко поблагодарил Николая Любимова за внимание к вопросам поддержки бизнеса. На форуме стало известно, что «Студия Артемия Лебедева» будет консультировать Корпорацию развития Рязанской области по привлечению инвестиций.

«Надеюсь, что мы сможем пригодиться здесь и что область и город смогут воспользоваться нашими предложениями, что мы окажемся полезными и что это будет на благо всем. Если мы в каком-то месте появились, значит, в этом месте есть надежда «, — пояснил Лебедев.

По словам генерального директора Корпорации развития Рязанской области Артема Никитина, на сопровождении специалистов Корпорации в настоящее время находится свыше 50 инвестиционных проектов.

Он отметил, что десять из них являются проектами новых инвесторов, которые начали работу в регионе в последние полгода."Мы осознаем, насколько важную роль в процессе привлечения инвестиций занимает инвестиционный имидж региона, — рассказал Никитин. —

Строительство технопарков, создание зон с особыми условиями ведения экономической деятельности не является самоцелью. Надо, чтобы они эффективно работали. Решение этой задачи комплексное», — подчеркнул Никитин.