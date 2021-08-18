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В последнюю субботу лета рязанцам бесплатно покажут кино
В 2021 году для показа выбрали самые популярные российские фильмы в этом году, которые в кинотеатральном прокате набрали максимальное количество просмотров: «Конек-Горбунок» (режиссер Олег Погодин), «Пальма» (режиссер Александр Домогаров младший), «Огонь» (режиссер Алексей Нужный).

28 августа зрители кинотеатров смогут в шестой раз принять участие в акции «Всероссийская ночь кино». Мероприятие ежегодно проводится в последнюю субботу августа и приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Организатор акции — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

В 2021 году для показа выбрали самые популярные российские фильмы в этом году, которые в кинотеатральном прокате набрали максимальное количество просмотров: «Конек-Горбунок» (режиссер Олег Погодин), «Пальма» (режиссер Александр Домогаров младший), «Огонь» (режиссер Алексей Нужный). Сеансы покажут один за другим. Все представленные фильмы предназначены для семейного просмотра с детьми и имеют возрастное ограничение 6+.

Попасть на показ можно бесплатно на разных городских площадках. Например, в «Люксор» билеты начнут выдавать в кассе кинотеатра за сутки до акции, начиная с 27 августа. Зрители сами могут выбрать посмотреть один фильм или остаться на все три. Начало первого сеанса в 20:00.