В Милославском районе пьяный водитель врезался в погрузчик

Виновник аварии и его пожилой пассажир получили травмы.

В Милославском районе произошло ДТП с участием погрузчика. Об этом в среду, 18 августа, сообщает региональное УМВД.

Авария случилась во вторник, 17 августа, примерно в 16.30 на 110-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское”. По предварительной информации, пьяный 32-летний житель Скопина на «ВАЗ 21099” не выбрал безопасную скорость движения и врезался в погрузчик Doosan, которым управлял 56-летний житель Скопина.

Пострадали водитель «девяносто девятой” и его 65-летний пассажир. Виновника аварии госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

17 августа, примерно в 13:35 в Рязани вблизи дома 9 по улице Грибоедова 47-летний рязанец, управляя автомобилем «НИССАН», по предварительной информации, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода 77-летнюю местную жительницу.

В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.