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В МЧС назвали причину гибели людей на рязанских водоемах
С начала года в регионе утонули 19 человек, двое из них — дети.

Региональное управление МЧС провело анализ происшествий на водоемах области и профилактической работы. Результаты в среду, 18 августа, опубликовано на сайте ведомства.

«В этом году в регионе отмечен рост числа несчастных случаев на воде. Одна из причин — аномально жаркая погода: на протяжении 68 дней температура воздуха поднималась выше +30”, — говорится в сообщении.

По словам специалиста отделения безопасности людей на водных объектах Светланы Чуховой, с начала года в регионе произошло 23 происшествия на водоемах, в том числе одно с участием маломерного судна. В результате утонули 19 человек, из них двое — дети. Всего удалось спасти 30 человек.

По мнению регионального управления МЧС, все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания и не оборудованных должным образом.

При этом спасатели проводили непрерывную работу по оснащению пляжей и предотвращению гибели людей на воде.