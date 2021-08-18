В Касимове произошло ДТП с участием мотоциклиста

Авария случилась на пересечении улиц Нариманова и Ленина.

В Касимове произошло ДТП с участием мотоциклиста. Кадры с места происшествия в среду, 18 августа, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась на пересечении улиц Нариманова и Ленина. По словам автора публикации, пострадавший мотоциклист лежал на проезжей части.

«Мужчина в сознании лежит на проезжей части. Судя по всему ожидают скорую помощь”, — говорится в публикации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.