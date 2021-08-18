В Дягилеве перекроют движение из-за «Авиадартса»
С 6:30 22 августа до окончания мероприятия и 4 сентября с 6:30 до окончания мероприятия ограничат въезд транспорта на улице Белякова со стороны улицы забайкальской в районе остановки «Дягилевский городок» и закроют движение по улице Белякова в районе дома № 22 со стороны Забайкальской улицы.
В Дягилеве перекроют движение в связи с конкурсом «Авиадартс-2021». Об этом сообщил сайт мэрии.
С 6:30 22 августа до окончания мероприятия и 4 сентября с 6:30 до окончания мероприятия ограничат въезд транспорта на улице Белякова со стороны улицы забайкальской в районе остановки «Дягилевский городок» и закроют движение по улице Белякова в районе дома № 22 со стороны Забайкальской улицы.
Администрация попросила учитывать информацию при планировании маршрута.