В Дягилеве перекроют движение из-за «Авиадартса»

С 6:30 22 августа до окончания мероприятия и 4 сентября с 6:30 до окончания мероприятия ограничат въезд транспорта на улице Белякова со стороны улицы забайкальской в районе остановки «Дягилевский городок» и закроют движение по улице Белякова в районе дома № 22 со стороны Забайкальской улицы.