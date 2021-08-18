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Среди вакцинированных россиян разыграют призы
Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше могут поучаствовать граждане старше 18 лет.

Среди россиян, сделавших прививки от коронавируса, разыграют призы. Об этом сообщил сайт правительства России.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше могут поучаствовать граждане старше 18 лет.

Мероприятие пройдет с 1 сентября до 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Во время лотереи компьютер дважды определит победителей с помощью случайной выборки. Всего определят 1000 победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей. Итоги утвердит специальная комиссия.

Победителей выберут из тех, кто сделал вакцинацию до момента розыгрыша призов.

Приз автоматически поступит на счет победителей, которые получат выплаты в течение шести месяцев с момента розыгрыша.