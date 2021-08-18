\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
33°
Чтв, 19
28°
Птн, 20
27°
ЦБ USD 73.46 -0.02 19/08
ЦБ EUR 86.12 -0.36 19/08
Нал. USD 73.20 / 74.60 18:44
Нал. EUR 86.22 / 86.80 18:46
Новости
Публикации
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
Вчера 11:53
1 302
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
9 111
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
24 687
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
10 332
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Спецназ задержал в Рязани двух человек, изготавливавших и распространявших наркотики
Злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Полиция задержала в Рязани двух человек, которые изготавливали и распространяли наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники УНК, полицейские и сотрудники спецназа УНК «Гром» задержали 25-летнюю девушку, которая хранила дома наркотики. В ее жилище нашли 268 граммов химического реагента, содержащего концентрированное синтетическое наркотическое средство. Из него можно было изготовить в 20 раз больше наркотика, готового для сбыта и употребления. В приготовленных для торговли контейнерах было около 1500 граммов «синтетики».

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ей грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Во время расследования выяснилось, что женщина действовала под руководством 25-летнего рязанца. Его задержали у него дома. У него в жилище нашли кустарную лабораторию для производства «синтетики» из специального концентрата, из каждого грамма которого получалось около 20 граммов наркотического средства.

При обыске в квартире нашли более 140 граммов наркотиков и более 4,5 килограмма наркотиков, готовых к сбыту.

Ранее рязанца судили за участие в ОПГ, которая распространяла наркотики. Недавно он вышел из тюрьмы и снова попал в поле зрения правоохранителей. За торговлю наркотиками в отношении него возбудили уголовное дело и назначили ему домашний арест.Злоумышленник, не выходя из дома, с помощью интернета и сообщницы организовал поставку в жилище наркосодержащего реагента. Затем в квартире он готовил наркотики и передавал помощнице для организации бесконтактного распространения среди потребителей через тайники-закладки.Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Мужчину арестовали, а женщину отпустили под подписку о невыезде.