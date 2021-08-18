Спецназ задержал в Рязани двух человек, изготавливавших и распространявших наркотики

Злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Полиция задержала в Рязани двух человек, которые изготавливали и распространяли наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники УНК, полицейские и сотрудники спецназа УНК «Гром» задержали 25-летнюю девушку, которая хранила дома наркотики. В ее жилище нашли 268 граммов химического реагента, содержащего концентрированное синтетическое наркотическое средство. Из него можно было изготовить в 20 раз больше наркотика, готового для сбыта и употребления. В приготовленных для торговли контейнерах было около 1500 граммов «синтетики».

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ей грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Во время расследования выяснилось, что женщина действовала под руководством 25-летнего рязанца. Его задержали у него дома. У него в жилище нашли кустарную лабораторию для производства «синтетики» из специального концентрата, из каждого грамма которого получалось около 20 граммов наркотического средства.

При обыске в квартире нашли более 140 граммов наркотиков и более 4,5 килограмма наркотиков, готовых к сбыту.

Ранее рязанца судили за участие в ОПГ, которая распространяла наркотики. Недавно он вышел из тюрьмы и снова попал в поле зрения правоохранителей. За торговлю наркотиками в отношении него возбудили уголовное дело и назначили ему домашний арест.Злоумышленник, не выходя из дома, с помощью интернета и сообщницы организовал поставку в жилище наркосодержащего реагента. Затем в квартире он готовил наркотики и передавал помощнице для организации бесконтактного распространения среди потребителей через тайники-закладки.Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Мужчину арестовали, а женщину отпустили под подписку о невыезде.