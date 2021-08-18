Рязанскому «уклонисту» суд вынес приговор

Молодой человек неоднократно не являлся в военный комиссариат по повесткам.

В Рязани вынесли приговор 21-летнему местному жителю, который пытался уклониться от прохождения военной службы. Об этом в среду, 18 августа, сообщает региональная прокуратура.

Молодой человек обучался в колледже и после его окончания, не имея на то законных оснований, не являлся по повесткам в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии.

Обвиняемый вину признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.