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Рязанская полиция прокомментировала ДТП в Касимове с участием мотоциклиста
Авария случилась на улице Нариманова около дома № 33.

Появились подробности ДТП в Касимове с участием мотоциклиста. Информацию в среду, 18 августа, предоставило региональное УМВД.

Авария случилась примерно в 8.30 на улице Нариманова около дома № 33. По предварительной информации, 48-летний водитель на Renault Logan при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Racer, которым управлял 34-летний водитель.

Пострадал водитель мотоцикла. Он обращался за медицинской помощью.

Также госавтоинспекторы установили, что у пострадавшего не было прав на управление транспортным средством и мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

По данному факту проводится проверка.

Ранее о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.