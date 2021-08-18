Рязанку осудили за кражу товаров из супермаркетов и хранение наркотиков

Девушка воровала товары из магазинов вместе со своим подельником.

Рязанский суд вынес приговор рязанке, осужденной за кражу товаров из супермаркетов и хранение наркотиков. Подробности в среду, 18 августа, приводит региональная прокуратура.

28-летняя рязанка вместе со своим подельником в мае 2020 года обокрали магазин «Апельсин”. Они в рюкзаке вынесли из него товары на общую сумму 6 961 рубль. Позже их уличили еще в одной краже — из сетевого магазина они вынесли аналогичным способом кофе на общую сумму 1 465 рублей 58 копеек.

Также девушка незаконно хранила у себя дома наркотики в крупном размере для личного потребления.

Подельник умер, а девушке назначили наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет в исправительной колонии общего режима.