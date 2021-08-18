Рязанцы рассказали о дебоширах в жилом комплексе «Паруса»
Молодые люди угнали прокатные самокаты, сломали входную дверь в одном из подъездов и криками мешали спать местным жителям.
Рязанцы рассказали о дебоширах в жилом комплексе «Паруса”. Соответствующие кадры в среду, 18 августа, опубликовали в группе «
По словам автора поста, трое молодых людей ночью угнали прокатные самокаты, затем сломали входную дверь в одном из подъездов и не давали спать жителям жилого комплекса.
Лица дебоширов засняла камера домофона.
«Считаю, что страна должна знать своих героев в лицо”, — говорится в посте.