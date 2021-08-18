Рязанцы рассказали о дебоширах в жилом комплексе «Паруса»

Молодые люди угнали прокатные самокаты, сломали входную дверь в одном из подъездов и криками мешали спать местным жителям.

Рязанцы рассказали о дебоширах в жилом комплексе «Паруса”. Соответствующие кадры в среду, 18 августа, опубликовали в группе « Рязань ”.

По словам автора поста, трое молодых людей ночью угнали прокатные самокаты, затем сломали входную дверь в одном из подъездов и не давали спать жителям жилого комплекса.

Лица дебоширов засняла камера домофона.

«Считаю, что страна должна знать своих героев в лицо”, — говорится в посте.