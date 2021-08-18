Роспотребнадзор выразил уверенность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

В ведомстве рассказали, когда это станет возможным.

Роспотребнадзор выразил уверенность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишут РИА Новости .

Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета у людей достигнет 80%.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%", — сказал специалист.

Отмечается, что основные данные о COVID-19 уже получены. Однако из-за постоянных изменений рано говорить, что он изучен окончательно, так как в этом случае вирус приобретает новые свойства.

Поэтому пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания.