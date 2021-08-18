\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
31°
Чтв, 19
29°
Птн, 20
25°
ЦБ USD 73.48 0.09 18/08
ЦБ EUR 86.48 -0.03 18/08
Нал. USD 73.35 / 73.95 13:54
Нал. EUR 86.05 / 86.52 13:54
Новости
Публикации
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
Вчера 11:53
1 140
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
8 915
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
24 523
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
10 августа 13:09
10 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор выразил уверенность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием
В ведомстве рассказали, когда это станет возможным.

Роспотребнадзор выразил уверенность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишут РИА Новости.

Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета у людей достигнет 80%.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%", — сказал специалист.

Отмечается, что основные данные о COVID-19 уже получены. Однако из-за постоянных изменений рано говорить, что он изучен окончательно, так как в этом случае вирус приобретает новые свойства.

Поэтому пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания.