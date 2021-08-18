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Полицейские поймали рязанцев, укравших аккумуляторы из автомобилей
Мужчины орудовали ночью. Они взламывали капоты автомобилей во дворах домов на улице Зубковой.

Рязанские полицейские поймали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж из автомобилей. Подробности приводит региональное управление МВД.

В полицию обратились рязанцы, которые утром обнаружили, что у их автомобилей марки «ВАЗ 2107” пропали аккумуляторы. Машины были припаркованы на ночь во дворах домов на улице Зубковой.

Оперативники предположили, что похищенные аккумуляторы злоумышленники попробуют сдать через пункты приема вторсырья. В одном из ближайших пунктов сотрудник описал внешность людей с похожими аккумуляторами. Ими оказались 33-летний и 25-летний рязанцы. Старший был неоднократно судим за кражи, в том числе у случайных знакомых, с которыми он распивал спиртное. А младший ранее попадал в поле зрения полицейских по поводу асоциального поведения и злоупотребления алкоголем, а также к ограблению супермаркета на улице Советской Армии.

По месту регистрации злоумышленников не нашли — они скрывались у случайных знакомых. Спустя время их все же задержали.

В отношении рязанцев возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.