Под Рязанью нашли останки летающих ящеров

Открытие сделали на территории карьера Малый Пролом, где останки существ находят в с 2017 года. Ранее там нашли зубы древних акул сеноманской эпохи мелового периода (100-95 млн лет назад).

В Шацком районе Рязанской области ученые нашли останки летающих ящеров, которые в меловой период обитали в центральной части современной Русской равнины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой географии, экологии и природопользования Рязанского госуниверситета (РГУ) имени Есенина Алексея Водорезова.

Подлинность находки подтвердили ученые из США, Франции, Великобритании и других стран мира.

Открытие сделали на территории карьера Малый Пролом, где останки существ находят с 2017 года. Ранее там нашли зубы древних акул сеноманской эпохи мелового периода (100-95 млн лет назад). Как отметил Водорезов, ранее в центре России вообще не были известны птерозавры. Ученые вместе с коллегами из других стран решили, что они принадлежали летающим ящерам орнитохейрусам."Их зубы очень тонкие, длинные, немного изогнутые, именно такие зубы нужны для того, чтобы выхватывать рыбу из воды. Размах крыльев этого существа достигал 9 м. Их находили в Европе, у нас — в Татарстане, Волгограде, единично — под Тамбовом и Саратовом, но так близко к территории современной Москвы — никогда прежде", — отметил собеседник.

Ученые уже нашли шесть зубов птерозавта, которые исследуют совместно с с коллегами из других стран. Россию в исследовании представляют сотрудники кафедры географии, экологии и природопользования Рязанского госуниверситета (РГУ) имени Есенина Алексей Водорезов и Сергей Солонин.

По словам Алексея Водорезова, всего за последнее время в Шацком районе нашли более 40 видов древних акул, а также разнообразных морских рептилий. Находки планируют позже направить в музеи, в том числе в Рязанской области.