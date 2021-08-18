«Почта России» начнет выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы

В настоящее время клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах «Почты России» и более 1500 партнерских. К ноябрю федеральный почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5 000 собственных аппаратов. Это позволит компании войти в число лидеров в России по количеству почтоматов.

«Почта России” будет выдавать заказы через партнерские и собственные почтоматы. При этом забрать посылку можно и на прежних условиях — через пункты выдачи.

В настоящее время клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах «Почты России” и более 1500 партнерских. К ноябрю федеральный почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5 000 собственных аппаратов. Это позволит компании войти в число лидеров в России по количеству почтоматов.

К ноябрю собственные почтоматы «Почты России” появятся в 37 городах России с населением 500 000 человек. В Рязани их планируют поставить в количестве 53 штук: 14 в почтовых отделениях и 38 — в торгово-розничных сетях.

Пока они работают только по предварительной оплате. Когда курьер туда помещает посылку, клиенту приходит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась и отправление можно было забрать. В будущем будет запущена оплата заказов через POS-терминал почтомата.

Также «Почта России” начала подключаться к партнерским сетям. Первыми стали «Халва» и Teleport. До конца лета посылки будут приходить в 1 000 пунктов выдачи заказов Hermes. К осени оператор присоединится к сети PickPoint.

В партнерских почтоматах и пунктах выдачи клиенты «Почты России «смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress Россия, Avon, Читай-город и других.

Создание сети почтоматов — один из приоритетных проектов «Почты России”. Перед компанией стоит цель стать опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли и предложить компаниями разветвленную сеть выдачи и сдачи заказов для получателей и интернет-магазинов. Широкая сеть почтоматов и пунктов выдачи позволит клиентам получать заказы в шаговой доступности от дома или работы, а также снизит нагрузку на почтовые отделения.