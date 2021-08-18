Гидрометцентр предупредил россиян об аномально теплой погоде до конца недели

Высокие температуры будут по всей стране. В ряде регионов отклонения от нормы могут достичь 10-12 градусов.

По всей стране ожидается аномально теплая погода. Высокие температуры придут до конца рабочей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду, 18 августа. Его слова передают РИА Новости .

Синоптик предупредил, что в ряде регионов отклонения от нормы могут достичь 10-12 градусов. «В красных оттенках” до пятницы будет вся синоптическая карта. В некоторых регионах станет прохладнее лишь в нескольких регионах — температура опустится ниже нормы лишь на два градуса.

«В среду повсеместно выше нормы, с пятницы на западе Красноярского края температура около нормы. В воскресенье около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области. На всей остальной территории выше нормы, но это небольшой регион», — сказал эксперт.

Самые высокие температуры придут в Приволжье и Урал — температура достигнет до 12 градусов выше нормы, то есть примерно +30…+31 градус. Теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо привычных четырех градусов тепла там ожидаются +14. Сильная жара придет и на юг Центрального федерального округа.

Как отметил Роман Вильфанд, такие высокие температуры не всегда возможны в июле, а для августа это и вовсе редкое явление.