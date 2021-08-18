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Депутат облдумы проверил строительство пристройки к детскому саду № 147
На момент депутатского контроля полностью завершена реконструкция пищеблока, прачечной, в помещениях уже установлено новое оборудование. Также проведен косметический ремонт первого этажа. Как ожидается, детсад будет полностью готов к приему детей 1 сентября.

Председатель комитета облдумы по бюджету и налогам Михаил Агапкин (фракция «Единая Россия»), возглавляющий рабочую группу по контролю за строительством и ремонтом социальных объектов, в среду, 18 августа, проконтролировал ход работ в детском саду № 147.Работы в данном дошкольном учреждении ведутся в двух направлениях: возводится пристройка для трех ясельных групп и завершается капитальный ремонт.

На момент депутатского контроля полностью завершена реконструкция пищеблока, прачечной, в помещениях уже установлено новое оборудование. Также проведен косметический ремонт первого этажа. Как ожидается, детсад будет полностью готов к приему детей 1 сентября.

Пристройку для трех ясельных групп по графику должны завершить к 25 ноября. Сейчас на объекте ведутся монтажные работы. Кроме того, подрядчик обязан благоустроить территорию ДОУ, установить веранды для прогулок.

Как отметил Михаил Агапкин, на сегодняшний день работы идут по графику, отставания нет. Однако данный объект остается на депутатском контроле."До 1 октября мы еще раз в рамках многоуровневого депутатского контроля выедем в детский сад № 147 с целью контроля соблюдения сроков и объемов выполненных работ", — подчеркнул парламентарий.