Wildberries начал брать комиссию за оплату заказа через иностранные платежные системы. Об этом
Российский маркетплейс Wildberries ввел комиссию в 2% при оплате заказа через все платежные системы кроме карт «Мир», сервиса SberPay и системы быстрых платежей (СБП). Акцию преподнесли как способ сэкономить на комиссиях.
Разница в стоимости товаров достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%.
В пресс-службе компании Visa уточнили, что проводит расследование введения комиссии.
«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — говорится в сообщении.
В Wildberries отреагировали на заявление Visa, отметив, что «не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделили комиссию платежных систем».