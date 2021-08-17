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Wildberries начал брать комиссию за оплату заказа через иностранные платежные системы
Акцию преподнесли как способ сэкономить на комиссиях.

Wildberries начал брать комиссию за оплату заказа через иностранные платежные системы. Об этом пишут «Ведомости».

Российский маркетплейс Wildberries ввел комиссию в 2% при оплате заказа через все платежные системы кроме карт «Мир», сервиса SberPay и системы быстрых платежей (СБП). Акцию преподнесли как способ сэкономить на комиссиях.

Разница в стоимости товаров достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В пресс-службе компании Visa уточнили, что проводит расследование введения комиссии.

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — говорится в сообщении.

В Wildberries отреагировали на заявление Visa, отметив, что «не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделили комиссию платежных систем».