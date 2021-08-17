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В Ряжске администрация поддержала протесты местных жителей против платного путепровода
Местные жители стали наклеивать на автомобили надписи «Ряжск против платного путепровода», чтобы выразить свой протест.

Администрация Ряжского района поддержала протесты местных жителей против платного путепровода. Сообщение об этом появилось на странице района «ВКонтакте».

Местные жители стали наклеивать на автомобили надписи «Ряжск против платного путепровода», чтобы выразить свой протест.

«Мы также выступаем за предоставление бесплатного проезда для жителей Ряжского района. Только в этом случае может быть рассмотрен вопрос закрытия ж/д переезда 312 км», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что после встречи главы района Андрея Насонова и начальника Московской железной дороги заключили договоренность о сохранении движения через ж/д переезд 314 км после открытия путепровода.