В рязанской ОКБ мужчине установили электрод в спинной мозг, чтобы избавить от боли. Об этом
Нейрохирурги ОКБ освоили новую технологию лечения хронического болевого синдрома, которую применяют в Москве и крупных федеральных клиниках. 40-летнему пациенту в спинной мозг вживили электрод и поставили тестовый стимулятор, на котором можно настроить силу стимуляции и уровень амплитуды.
После настройки прибора под кожу пациенту помещают постоянное устройство, работу которого он может контролировать сам: в зависимости от интенсивности ощущений настройки можно менять, таким образом блокировать боль в любое время.
Андрей Карпунин рассказал, что данная технология призвана помочь тем пациентам, болевой синдром которых не купируют лекарства и блокады.