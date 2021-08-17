В рязанской ОКБ мужчине установили электрод в спинной мозг, чтобы избавить от боли

40-летнему пациенту в спинной мозг вживили электрод и поставили тестовый стимулятор, на котором можно настроить силу стимуляции и уровень амплитуды. После настройки прибора под кожу пациенту помещают постоянное устройство, работу которого он может контролировать сам.

В рязанской ОКБ мужчине установили электрод в спинной мозг, чтобы избавить от боли. Об этом рассказал главврач больницы Андрей Карпунин на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Нейрохирурги ОКБ освоили новую технологию лечения хронического болевого синдрома, которую применяют в Москве и крупных федеральных клиниках. 40-летнему пациенту в спинной мозг вживили электрод и поставили тестовый стимулятор, на котором можно настроить силу стимуляции и уровень амплитуды.

После настройки прибора под кожу пациенту помещают постоянное устройство, работу которого он может контролировать сам: в зависимости от интенсивности ощущений настройки можно менять, таким образом блокировать боль в любое время.

Андрей Карпунин рассказал, что данная технология призвана помочь тем пациентам, болевой синдром которых не купируют лекарства и блокады.