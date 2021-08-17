В рязанской ОДКБ прокомментировали информацию о хирурге с «невнятной речью»

В пресс-службе рассказали, что заслуженный врач России имеет стаж работы более 50 лет. В настоящее время он имеет последствия травмы позвоночника и колена, что не сказывается на качестве оказания медпомощи.

В рязанской ОДКБ прокомментировали информацию о хирурге с «невнятной речью». В пресс-службе больницы сообщили, что хирург на видео — заслуженный врач России и работает в учреждении со дня основания, общий стаж работы специалиста — 50 лет.

«В настоящее время этот доктор имеет последствия травм позвоночника и колена, имеет другие проблемы со здоровьем. Физическое недомогание, а также немолодой возраст сказываются на технике речи врача, но не оказывают влияния на качестве оказания медпомощи. Врач пользуется большим уважением среди коллег и пациентов, имеет огромный опыт работы по своему профилю», — говорится в сообщения.

В больнице также отметили, что за время дежурства 16-17 августа в приемном отделении специалист осмотрел 19 детей. Обращений в администрацию больницы по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи детям не поступало.

Напомним, ранее видео приема хирурга с «невнятной речью» выложили в соцсетях.