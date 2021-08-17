В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 120 человек

Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 120 человек. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии заболели 37 249 человек. За сутки выздоровели 80 человек, всего — 34 110. Умерли за сутки четыре человека, всего — 873.

В России за сутки зафиксировали 20 958 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 6 642 559. Выздоровели за сутки 18 407 человек, всего — 5 918 324. Умерли за сутки 805 человек, всего — 172 110.