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В Рязанской области ожидается гроза до +34 градусов
Прогноз опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается гроза до +34 градусов. Прогноз опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 18 августа, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, днем при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +14…+19 градусов, днем местами жара +29…+34 градусов.