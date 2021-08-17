В Рязанской области от укусов клещей пострадали 15 детей

Всего за неделю в больницы по поводу присасывания клещей обратились 30 человек. Отмечается, что это ниже аналогичного периода за 2020 год и среднемноголетних значений.

За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 15 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за неделю в больницы по поводу присасывания клещей обратились 30 человек. Отмечается, что это ниже аналогичного периода за 2020 год и среднемноголетних значений.

Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

Клещей исспледовали в лаборитории. В 17,4% случаев обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 7% — возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% — моноцитарного эрлихиоза, что подтверждает эндемичность территории по данным инфекциям.

Всего за сезон зарегистрировали девять случаев иксодового клещевого боррелиоза.