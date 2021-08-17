В Рязани водитель врезался в мойку самообслуживания и уехал

По его словам, водитель ехал задним ходом и врезался в здание мойки. Собеседник заявил, что он повредил помещение, но несмотря на это уехал.

В Рязани водитель легковушки врезался в мойку самообслуживания, расположенную около ТРЦ «Барс Премиум» и уехал. Об этом РЗН. инфо сообщил управляющий мойки.

По его словам, инцидент произошел около 15:30 в понедельник, 16 августа.Водитель ехал задним ходом и врезался в здание мойки. Собеседник заявил, что он повредил помещение, но несмотря на это уехал. Подробности уточняются.