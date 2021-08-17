В Рязани спасли семимесячного ребенка

Мама ребенка рассказала о ситуации. По ее словам, «ошибка с тяжелейшими последствиями чуть было не стоила ребенку жизни». Вместо препарата, который выписал врач, малыш получил другое лекарство, в результате ребенку стало плохо.

В Рязани спасли семимесячного ребенка. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Мама ребенка рассказала о ситуации. По ее словам, «ошибка с тяжелейшими последствиями чуть было не стоила ребенку жизни». Вместо препарата, который выписал врач, малыш получил другое лекарство, в результате ребенку стало плохо.

Его мама обратилась в скорую. На место приехали медики, которые проверили ребенку зрачки, работу сердца. Его отвезли в реанимацию. «Ехали с мигалкой, иногда по встречной. В дороге фельдшеры постоянно следили за состоянием моего мальчика, мне оказывали психологическую поддержку. Мы успели вовремя, сейчас сыну гораздо лучше. Спасибо скорой за внимание, человечность, за доброе отношение и профессионализм», — отметила мама маленького пациента.