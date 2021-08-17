В Рязани закрылся второй ресторан Black Star Burger
Ресторан закрылся с 1 августа. Ранее Black Star Burger закрылся в ТРЦ «Премьер».
В Рязани закрылся второй ресторан франшизы Black Star Burger. Об этом сообщила «
Охранник одного из заведений общепита, работающего по соседству, отметил, что ресторан закрылся с 1 августа.
По его словам, Black Star Burger больше не откроется на этом месте.
«Говорят, совсем не было клиентов», — добавил собеседник издания.
Ранее Black Star Burger закрылся в ТРЦ «Премьер».