В Рязани закрылся второй ресторан Black Star Burger

Ресторан закрылся с 1 августа. Ранее Black Star Burger закрылся в ТРЦ «Премьер».

В Рязани закрылся второй ресторан франшизы Black Star Burger. Об этом сообщила « КП-Рязань ».

Охранник одного из заведений общепита, работающего по соседству, отметил, что ресторан закрылся с 1 августа.

По его словам, Black Star Burger больше не откроется на этом месте.

«Говорят, совсем не было клиентов», — добавил собеседник издания.

Ранее Black Star Burger закрылся в ТРЦ «Премьер».