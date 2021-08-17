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В Рязани на ярмарках выходного дня цены на «борщевой набор» снизили на 16 процентов
В регионе продолжается работа по стабилизации цен на социально значимые товары.

В Рязани на ярмарках выходного дня цены на «борщевой набор» снизили на 16 процентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и экономического развития Рязанской области.

14 августа на ярмарках выходного дня продали 1,1 тонн картофеля и 4,4 тонн овощей. Картофель стоил от 10 рублей за килограмм (средняя потребительская цена по данным Рязаньстата — 36,01), капуста — от 20 рублей за килограмм (39,94), репчатый лук — от 20 рублей за килограмм (31,10), морковь — от 30 рублей за килограмм (54,05), свекла — от 15 рублей за килограмм (63,39).

Николай Любимов отметил, что в регионе продолжается работа по стабилизации цен на социально значимые товары.

«Было дано поручение и оперативно проведена работа. Усилена торговля на ярмарках выходного дня, дополнительно организованы ежедневные торговые площадки и ярмарки. В результате нам удалось не только стабилизировать ситуацию, но и продолжить тенденцию к снижению стоимости „борщевого набора“ на таких точках продаж. Мы обязательно и в дальнейшем будем держать ситуацию на контроле», — подчеркнул губернатор.